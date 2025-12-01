Indagine Mps-Mediobanca | 66 parole chiave per le ricerche degli investigatori sui pc e telefonini sequestrati

L'indagine della Procura di Milano sulla scalata a Mediobanca da parte di Mps è "tutt'altro che conclusa". Il materiale raccolto con le perquisizioni e acquisizioni è molto e ora va analizzato da investigatori e inquirenti. Ciò è quanto riferito oggi in ambienti giudiziari milanesi in merito all'indagine in cui sono indagati l'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica e Delfin, Francesco Milleri, e l'ad di Montepaschi, Luigi Lovaglio. L'indagine va avanti e punta a rafforzare il quadro del presunto concerto occulto ipotizzato e che ha al centro l'operazione che avrebbe avuto come obiettivo finale Generali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Indagine Mps-Mediobanca: 66 parole chiave per le ricerche degli investigatori sui pc e telefonini sequestrati

