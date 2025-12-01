Indagine Mps-Mediobanca | 66 parole chiave per le ricerche degli investigatori sui pc e telefonini sequestrati

Ilgiorno.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'indagine della Procura di Milano sulla scalata a Mediobanca da parte di Mps è "tutt'altro che conclusa". Il materiale raccolto con le perquisizioni e acquisizioni è molto e ora va analizzato da investigatori e inquirenti. Ciò è quanto riferito oggi in ambienti giudiziari milanesi in merito all'indagine in cui sono indagati l'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica e Delfin, Francesco Milleri, e l'ad di Montepaschi, Luigi Lovaglio. L'indagine va avanti e punta a rafforzare il quadro del presunto concerto occulto ipotizzato e che ha al centro l'operazione che avrebbe avuto come obiettivo finale Generali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

indagine mps mediobanca 66 parole chiave per le ricerche degli investigatori sui pc e telefonini sequestrati

© Ilgiorno.it - Indagine Mps-Mediobanca: 66 parole chiave per le ricerche degli investigatori sui pc e telefonini sequestrati

Altre letture consigliate

indagine mps mediobanca 66Indagine Mps-Mediobanca: 66 parole chiave per le ricerche degli investigatori sui pc e telefonini sequestrati - Il punto sull’inchiesta della Procura di Milano sulla scalata a Piazzetta Cuccia da parte di Mps: via agli accertamenti sui dispositivi di Lovaglio, Caltagirone e Milleri. Da ilgiorno.it

indagine mps mediobanca 66Mps-Mediobanca, «il ruolo del Mef non è oggetto di indagine» - La precisazione di ambienti giudiziari milanesi sull'inchiesta per cui sono indagati Caltagirone, Milleri e Lovaglio. Segnala avvenire.it

indagine mps mediobanca 66Indagine su Mps e Mediobanca, il Mef si difende così - Il ministero dell'Economia respinge le accuse di ingerenza nella scalata di Mps a Mediobanca, affermando di aver agito nel rispetto delle regole. Lo riporta milanofinanza.it

La complicata indagine sull’acquisto di Mediobanca da parte di MPS, spiegata - Secondo la procura di Milano fu concordata in maniera irregolare fra Caltagirone, i Del Vecchio e il governo: una guida per capirci qualcosa ... Come scrive ilpost.it

indagine mps mediobanca 66Mps-Mediobanca, giù i titoli in Borsa dopo l'inchiesta. Ma l'offerta pubblica non è a rischio: ecco perché - La partita si sposta dal tribunale al Parlamento, con le opposizioni che chiedono chiarimenti al ministro Giorgetti. Riporta affaritaliani.it

indagine mps mediobanca 66È stata aperta un’indagine sull’operazione con cui MPS ha comprato Mediobanca - Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri e Luigi Lovaglio sono accusati di aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza ... Si legge su ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Indagine Mps Mediobanca 66