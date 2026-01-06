Mavi Ferramosca presenta Le pietre brillanti Storie di pietre d’inciampo che salvaguardano la memoria

Il 24 gennaio 2026 alle ore 17:30, presso la Biblioteca Iurlo, Mavi Ferramosca presenta “Le pietre brillanti”, un albo illustrato che raccoglie storie di pietre d’inciampo. Un’occasione per riflettere sulla memoria e sulla storia attraverso narrazioni delicate e significative. L’evento invita il pubblico a scoprire il valore di queste pietre come simbolo di ricordo e preservazione della memoria collettiva.

