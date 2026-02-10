Picchia la compagna davanti a un’amica

Una donna è finita in ospedale dopo essere stata picchiata dal suo partner davanti a un’amica. L’uomo, in preda alla gelosia, l’aveva prima insultata pesantemente e poi l’ha aggredita, lasciandola dolorante e con ferite visibili. La scena si è svolta in modo violento e improvviso, lasciando tutti senza parole.

Folle di gelosia l’aveva prima apostrofata con frasi offensive, per poi aggredirla e farla finire al pronto soccorso. Nonostante l’ammonimento del questore scattato per questo episodio, lui aveva reiterato i suoi comportamenti violenti. Per questo motivo un 38enne di Porto Sant’Elpidio è comparso davanti al giudice del tribunale di Fermo e, al termine del processo, è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna. La storia era venuta a galla quando i poliziotti della squadra volante e dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico erano intervenuti, su richiesta di una ragazza di origini straniere, in un appartamento situato a Porto Sant’Elpidio, dove risiedeva una sua amica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

