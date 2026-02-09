Il ministro Piantedosi commenta le violenze di sabato scorso, parlando di una disparità di trattamento tra diversi episodi di protesta. Secondo lui, l’assalto alla sede della Cgil e di Askatasuna sono stati trattati in modo diverso, anche se entrambi sono stati fatti gravissimi. Piantedosi sottolinea che il fatto alla Cgil ha un valore simbolico maggiore, ma si chiede se ci siano motivazioni legate alla diversa percezione delle manifestazioni a seconda di chi le organizza o di come si svolgono. La sua analisi mette in discussione le modalità di risposta delle forze

"È evidente che c'è una disparità di trattamento, almeno nella evidenza fattuale: perché quel fatto fu gravissimo, anche per la potenzialità evocativa, l'assalto ad una sede sindacale, però non vorrei che dietro ci fosse una questione di differenziazione a seconda della colorazione delle manifestazioni". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ospite lunedì 9 febbraio a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro su Rete4, parlando del diverso trattamento riservato in sede di giudizio agli autori dell'assalto alla Cgil da una parte e ai manifestanti di Askatasuna responsabili dell'aggressione ai poliziotti dall'altra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quarta Repubblica, Piantedosi: "L'assalto alla Cgil e Askatasuna? Disparità di trattamento"

Nella puntata di Quarta Repubblica del 22 dicembre 2025 si è discusso del recente sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino e delle manifestazioni di protesta, caratterizzate da episodi di violenza.

