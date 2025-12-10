Apre il nuovo supermercato Lidl sulla Briantea | un polo commerciale tra Tavernerio e Albese

Il 11 dicembre segna l'apertura del nuovo supermercato Lidl sulla Briantea, tra Tavernerio e Albese. Situato di fronte all'Iperal, rappresenta un importante polo commerciale per la zona, attirando l'attenzione dei residenti e degli acquirenti locali con la sua apertura imminente.

A Tavernerio è arrivato il giorno della nuova apertura più attesa dell’autunno. Il supermercato Lidl di via Briantea, proprio di fronte all’Iperal, alzerà le serrande domani, giovedì 11 dicembre. Dopo mesi di lavori e gli interventi notturni su via Provinciale delle scorse settimane — programmati. 🔗 Leggi su Quicomo.it

