Apre il nuovo supermercato Lidl sulla Briantea | un polo commerciale tra Tavernerio e Albese
Il 11 dicembre segna l'apertura del nuovo supermercato Lidl sulla Briantea, tra Tavernerio e Albese. Situato di fronte all'Iperal, rappresenta un importante polo commerciale per la zona, attirando l'attenzione dei residenti e degli acquirenti locali con la sua apertura imminente.
A Tavernerio è arrivato il giorno della nuova apertura più attesa dell’autunno. Il supermercato Lidl di via Briantea, proprio di fronte all’Iperal, alzerà le serrande domani, giovedì 11 dicembre. Dopo mesi di lavori e gli interventi notturni su via Provinciale delle scorse settimane — programmati. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Apre il nuovo supermercato Lidl sulla Briantea: un polo commerciale tra Tavernerio e Albese - Con Lidl, il comparto commerciale lungo l’ex statale Briantea completa un processo di trasformazione avviato negli ultimi anni: l’arrivo dell’Iperal e il restyling dell’area hanno già modificato ... Secondo quicomo.it
