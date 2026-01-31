Dopo anni di lotte contro l’obesità, ora si apre una nuova fase. Si prepara un’onda di farmaci meno costosi, con versioni off-patent di quelli più usati. Ma il loro arrivo sarà lento e disomogeneo, con alcune zone più veloci di altre a adottarli.

Dopo la corsa ai farmaci per perdere peso, è in arrivo un’ondata di versioni off-patent dei medicinali contro l’obesità, che però “sarà inevitabilmente graduale e a macchia di leopardo”. Parola di Adele Romano, coordinatrice del Gruppo di lavoro ‘Obesità, Sindrome Metabolica e Disordini Alimentari’, della Società Italiana di Farmacologia (Sif) e professore associato di Farmacologia alla Sapienza. Il 2026 “rappresenta un passaggio chiave per la perdita di esclusività di semaglutide, il principio attivo commercializzato in Italia come Ozempic* per il trattamento del diabete di tipo 2 e come Wegovy* per quello dell’obesità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Obesità tra innovazione e brevetti, il futuro di semaglutide & Co.

L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha approvato un nuovo dosaggio del semaglutide, farmaco anti-obesità, con l'obiettivo di migliorare i risultati nella perdita di peso.

