phoenix suns pronti a tagliare cole anthony

I Phoenix Suns stanno pensando di tagliare Cole Anthony. La squadra vuole semplificare il reparto esterni e questa mossa sembra ormai vicina. Anthony potrebbe essere fuori dalla rosa già nelle prossime settimane.

Le dinamiche del roster dei Suns potrebbero portare a una semplificazione della squadra nello specifico reparto esterni. In questa ottica si valuta la possibilità di mettere Cole Anthony sul mercato dei waiver, una mossa che verrebbe considerata in funzione della profondità disponibile e della gestione dei minutaggi. L’eventualità procede con attenzione verso un bilanciamento tra talento e necessità operative, senza alterare la percezione complessiva della competitività della squadra. La situazione risulta dalla combinazione di una operazione che ha portato Anthony a Phoenix insieme ad Amir Coffey, insieme a Nick Richards e Nigel Hayes-Davis. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

