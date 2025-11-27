Adam Cole e gli infortuni Booker T | Gli infortuni di Cole sono legati al suo fisico

Booker T non si è trattenuto quando ha discusso del futuro di Adam Cole nel pro wrestling e secondo lui, i segnali non sono positivi. Durante una recente puntata del podcast  Hall of Fame, la leggenda della WWE ha affrontato le voci secondo cui Cole potrebbe avvicinarsi alla fine della sua carriera sul ring a causa dei ripetuti infortuni. Booker ha espresso preoccupazione sulla sua resistenza fisica e ha apertamente messo in dubbio che il suo corpo sia ancora in grado di sopportare il ritmo: “Fratello, Adam Cole. non sto dicendo nulla di negativo su Adam Cole, ci mancherebbe, ma Adam Cole si porta dietro botte e acciacchi ormai da parecchio tempo”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

