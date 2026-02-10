Philippines sees signs of cooperation from China despite sea disputes

L’ambasciatore delle Filippine a Washington ha detto che in questo periodo si notano alcuni segnali di collaborazione da parte della Cina, nonostante le tensioni sul mare. La porta sembra aperta, anche se le dispute sono ancora vive. La situazione resta delicata e le parti continuano a monitorare gli sviluppi.

Ambassador Jose Manuel Romualdez told reporters that the Philippines' relationship with China cannot be purely defined based on territorial disputes over the South China Sea. L'ambasciatore Jose Manuel Romualdez ha dichiarato ai reporter che le relazioni delle Filippine con la Cina non possono essere definite esclusivamente in base alle dispute territoriali sul Mar Cinese Meridionale.

