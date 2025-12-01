Philip Morris Italia cambio al vertice delle relazioni esterne

Ildifforme.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Philip Morris Italia ha annunciato oggi che, a partire dal 2 dicembre, Andrea Guglielmo sarà il nuovo direttore delle relazioni esterne dell’affiliata italiana. Nel suo nuovo ruolo, Andrea Guglielmo sarà a capo della struttura dedicata alle relazioni istituzionali, agli affari regolatori e fiscali, all’area medico-scientifica, alla comunicazione e al contrasto al commercio illecito.  . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

philip morris italia cambio al vertice delle relazioni esterne

© Ildifforme.it - Philip Morris Italia, cambio al vertice delle relazioni esterne

Leggi anche questi approfondimenti

philip morris italia cambioPhilip Morris Italia, cambio al vertice delle relazioni esterne - Philip Morris Italia ha annunciato oggi che, a partire dal 2 dicembre, Andrea Guglielmo sarà il nuovo direttore delle relazioni esterne dell’affiliata italiana. Riporta lanuovasardegna.it

philip morris italia cambioPhilip Morris Italia, nominato Andrea Guglielmo come nuovo Direttore delle Relazioni Esterne - Dal 2 dicembre guiderà le attività istituzionali, regolatorie, fiscali, medico- Come scrive affaritaliani.it

philip morris italia cambioPhilip Morris Italia, Andrea Guglielmo nuovo direttore delle Relazioni esterne - Philip Morris Italia ha annunciato che, dal 2 dicembre 2025, Andrea Guglielmo sarà il nuovo direttore delle Relazioni esterne. Lo riporta msn.com

Andrea Guglielmo nuovo Direttore Relazioni Esterne di Philip Morris Italia - A partire dal 2 dicembre 2025, Andrea Guglielmo assume il ruolo di Direttore del dipartimento Relazioni Esterne di Philip Morris Italia ... Come scrive primaonline.it

Samoggia lascia le Relazioni esterne di Philip Morris Italia - In azienda da 10 anni, il manager ricoprirà un nuovo ruolo in Egon Zehnder. lettera43.it scrive

philip morris italia cambioLe persone al centro: come Philip Morris Italia sta rivoluzionando la manifattura con wellbeing e inclusione - 000 dipendenti, 2 certificazioni internazionali e un obiettivo: fare del capitale umano il vero motore dell'innovazione ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Philip Morris Italia Cambio