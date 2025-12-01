Philip Morris Italia cambio al vertice delle relazioni esterne

Philip Morris Italia ha annunciato oggi che, a partire dal 2 dicembre, Andrea Guglielmo sarà il nuovo direttore delle relazioni esterne dell'affiliata italiana. Nel suo nuovo ruolo, Andrea Guglielmo sarà a capo della struttura dedicata alle relazioni istituzionali, agli affari regolatori e fiscali, all'area medico-scientifica, alla comunicazione e al contrasto al commercio illecito.

