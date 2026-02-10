Pesca in Sicilia due milioni per innovazione e nuove attività

La regione Sicilia investe due milioni di euro per innovare il settore ittico. L’obiettivo è sostenere la crescita economica e creare nuove opportunità di lavoro per gli operatori del mare. Si punta a migliorare le tecniche di pesca e a promuovere attività alternative, con l’intento di rafforzare l’intera filiera.

Promuovere crescita economica, sociale e ambientale nel comparto della pesca, favorendo forme alternative di reddito per gli operatori. È questo l'obiettivo del bando pubblicato dal dipartimento regionale della Pesca mediterranea, con una dotazione complessiva di 2 milioni di euro.

