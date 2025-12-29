Turismo 34 milioni dalla Regione | nuove opportunità per Parma tra aeroporto hotel e Food Valley

La Regione Emilia-Romagna ha destinato 34 milioni di euro per sostenere lo sviluppo turistico di Parma, puntando su infrastrutture come aeroporto, hotel e la promozione della Food Valley. Questa iniziativa mira a valorizzare le potenzialità della città e a rafforzare il suo ruolo come destinazione di interesse culturale e gastronomico, contribuendo al rilancio del turismo locale e regionale entro il 2026.

Parma si inserisce a pieno titolo nella strategia di rilancio del turismo emiliano-romagnolo delineata dalla Regione per il 2026. Un piano che mette in campo circa 34 milioni di euro complessivi e che promette ricadute concrete anche sul territorio parmense, tra sostegno alle imprese ricettive. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

