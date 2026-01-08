Strada Regionale 206 tavolo di monitoraggio in prefettura | Rischio chiusura ai mezzi pesanti senza interventi di messa in sicurezza
La Strada Regionale 206 rischia la chiusura ai mezzi pesanti a causa della mancanza di interventi di manutenzione e messa in sicurezza. Un tavolo di monitoraggio in prefettura ha evidenziato la necessità di interventi urgenti per evitare il ripetersi di chiusure già verificate in passato. La situazione richiede azioni rapide per garantire la sicurezza e la continuità del traffico lungo questa arteria.
Rischio chiusura ai mezzi pesanti, come già accaduto in passato, senza interventi strutturali di manutenzione e messa in sicurezza. È quanto si prospetta per la strada regionale 206, ovvero la strada Pisana-Livornese meglio conosciuta come via Emilia che collega San Pietro in Palazzi (Cecina) a. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Chiusura temporanea della “Strada per Patri”: lavori di messa in sicurezza idrogeologica
Leggi anche: Rischio sismico, oltre 31 milioni per 11 interventi di messa in sicurezza di edifici pubblici nel Foggiano
Rincari sull’Autostrada Tirrenica, ora gli autotrasportatori chiedono l’intervento del governo.
Una frana si è verificata ieri sera sulla strada regionale 302 Faentina, nel comune di Fiesole, in località Pian del Mugnone, in provincia di Firenze: cinque le persone evacuare e la strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia. Lo rende - facebook.com facebook
È prevista per le ore 14 la riapertura della strada regionale n. 44 per Gressoney, dopo il crollo roccioso avvenuto nella notte in località Champrion di Issime. I dettagli nel primo commento x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.