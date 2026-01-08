Strada Regionale 206 tavolo di monitoraggio in prefettura | Rischio chiusura ai mezzi pesanti senza interventi di messa in sicurezza

La Strada Regionale 206 rischia la chiusura ai mezzi pesanti a causa della mancanza di interventi di manutenzione e messa in sicurezza. Un tavolo di monitoraggio in prefettura ha evidenziato la necessità di interventi urgenti per evitare il ripetersi di chiusure già verificate in passato. La situazione richiede azioni rapide per garantire la sicurezza e la continuità del traffico lungo questa arteria.

Rischio chiusura ai mezzi pesanti, come già accaduto in passato, senza interventi strutturali di manutenzione e messa in sicurezza. È quanto si prospetta per la strada regionale 206, ovvero la strada Pisana-Livornese meglio conosciuta come via Emilia che collega San Pietro in Palazzi (Cecina) a. 🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

