Percorso psicologico per gli atleti Novità in casa Cestistica Argenta

La Cestistica Argenta ha deciso di puntare sulla preparazione mentale dei suoi giovani atleti. Nei giorni scorsi ha avviato un percorso psicologico che coinvolge lo staff tecnico del settore giovanile e gli istruttori di minibasket. L'obiettivo è aiutare i ragazzi a migliorare la concentrazione e la gestione delle emozioni, in un momento in cui sport e benessere mentale diventano sempre più centrali.

Sport e psicologia si uniscono per un'iniziativa al passo con i tempi. Nei giorni scorsi la società di pallacanestro Cestistica Argenta ha avviato un percorso dedicato alla preparazione mentale degli atleti, coinvolgendo lo staff tecnico del settore giovanile e gli istruttori di minibasket. L'iniziativa è suddivisa in una serie di incontri con la dottoressa Martina Scagliarini, psicologa dello sport. Al centro di questi incontri si hanno tematiche sempre più centrali nel percorso di crescita dei giovani atleti. L'obiettivo è quello di fornire agli allenatori gli strumenti utili per gestire gli atleti e la loro gestione delle emozioni, il loro rapporto con la squadra, al fine di costruire la costruzione un ambiente dai sani principi.

