Gli Aquilotti della Vis 2008 hanno affrontato il derby contro la Cestistica Argenta alla Bondi Arena, ottenendo una vittoria nella prima partita di ritorno. La sfida si è conclusa con un esito positivo per i giovani atleti, che hanno dimostrato impegno e determinazione. Questo risultato rappresenta un passo importante nel percorso di crescita del settore giovanile della squadra, confermando il buon momento del settore giovanile della Vis 2008.

Alla Bondi Arena la Vis 2008 torna subito a sorridere con gli aquilotti, e lo fa nel migliore dei modi, superando la Cestistica Argenta nella prima gara di ritorno. Il risultato finale parla chiaro: 16-8 nei tempi, 57-21 nel punteggio progressivo, a testimonianza dell’ottima prestazione dei padroni di casa. Dopo l’amara sconfitta di Rimini, la Bondi reagisce con carattere e determinazione, sfoderando una prestazione solida e corale. Fin dalle prime battute impone ritmo e intensità, scavando il solco già nel parziale d’avvio (16-4), per poi proseguire con grande attenzione anche nei tempi successivi (5-2 e 12-0), che indirizzano definitivamente l’incontro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. Agli Aquilotti della Vis 2008 il derby con la Cestistica Argenta

