Rossella Fiamingo e l'esplosione dell'amore con Greg Paltrinieri | Sono sempre le donne lui ha colto

Rossella Fiamingo rivela come è nata la scintilla con Greg Paltrinieri e svela il segreto del loro rapporto. Tra emozioni e quotidianità, la campionessa di scherma condivide i momenti intensi e le sfide di una coppia unita, in cui l’amore e la comprensione sono al centro. Un’intima finestra sulla vita di due grandi sportivi che, tra passione e sincerità, costruiscono il loro equilibrio quotidiano.

Paltrinieri e Fiamingo: "Lui una volta mi prese per una ladra... E che paura per quel Capodanno a Napoli" - “Abbiamo visto alcuni video di quando eravamo piccolini, e ci siamo chiesti “Noi, da genitori, avremmo scommesso su questi due bambini come sportivi? gazzetta.it

Pellegrini-Giunta e Paltrinieri-Fiamingo: come funziona l'amore nello sport? - «Ero certamente io quella più propensa, quella che ha spinto di più, lui stava sulle sue, non si sbilanciava, c’era sempre un discorso allenatore- vanityfair.it

Nuova puntata di “Un Altro Podcast”: vi raccontiamo la storia di Rossella Fiamingo Da bambina la maschera era un mantello, un rifugio e una promessa. A 17 anni contava il tempo che la separava dal sogno a Cinque Cerchi, a 21 iniziava a viverlo davve - facebook.com facebook

