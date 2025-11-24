I cioccolatini di Olga al teatro Basilica | la Praga di Philip Roth
È andato in scena al teatro Basilica, dal 21 al 23 Novembre, “I cioccolatini di Olga”, liberamente tratto da L’orgia di Praga di Philip Roth. Una novella all’apparenza minore, ma che apre uno squarcio sulla dannazione di un paese, la Cecoslovacchia, sempre più perduto e corrotto a seguito della dominazione sovietica. Regia e drammaturgia sono ad opera di Laura Angiulli. In scena gli attori Alessandra D’Elia e Antonio Marfella. La produzione è del teatro Galleria Toledo di Napoli. L’orgia di Praga. Ph: laquilablog.it la novella esce nel 1985, quarto e ultimo capitolo della tetralogia su Zuckerman, alter-ego dello scrittore questa volta alla ricerca delle novelle inedite del padre del collega Zden?k Sisovskì in esilio in America. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
