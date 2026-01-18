Librerie indipendenti italiane | l’usato coinvolge il 31,7% degli esercizi e risponde a costi crescenti e fatturati in calo

Le librerie indipendenti in Italia stanno ampliando l’offerta di libri usati, coinvolgendo il 31,7% degli esercizi. Questa strategia si inserisce in un contesto di crescenti costi e fatturati in calo, rappresentando una risposta alle sfide economiche del settore. L’approccio mira a mantenere l’offerta culturale e a sostenere la sopravvivenza delle librerie di prossimità in un mercato in evoluzione.

Le librerie indipendenti italiane stanno consolidando la vendita di libri usati come risposta alle difficoltà economiche attuali. L’Osservatorio sulle librerie in Italia, realizzato da Ali-Confcommercio in collaborazione con Format Research, ha rilevato che nel 2025 il 31,7% delle librerie indipendenti ha attivato questo servizio. Nel 63,4% dei casi l’attività è presente da oltre cinque anni, segno di una scelta strategica ormai radicata. Le modalità operative risultano diversificate: il 37% dispone di un’area dedicata ai libri in conto vendita da privati, il 35% acquista direttamente i volumi sviluppando processi interni di selezione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

