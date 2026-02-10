Perché le medaglie di Milano Cortina si rompono? Ecco il motivo

A Milano Cortina, le medaglie consegnate agli atleti si rompono più spesso di quanto si pensasse. Questa settimana si sono verificati diversi casi, con il nastro che si stacca dai medaglioni durante le premiazioni. I funzionari stanno cercando di capire cosa sta causando il problema e se ci siano difetti nella produzione o nel modo in cui vengono maneggiate. Intanto, gli atleti sono rimasti sorpresi e un po’ delusi, perché non si aspettavano di ricevere medaglie fragili. La situazione ha attirato l’attenzione di tutti

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina alcune medaglie si sono rotte, e le immagini mostrano chiaramente il problema.

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono emersi problemi con le medaglie: alcune si sono rotte subito dopo le premiazioni.

Perché l’Italia non è in testa al medagliere delle Olimpiadi anche se ha vinto più medaglie di tuttiL’Italia è quinta nel medagliere, nonostante abbia vinto il maggior numero di medaglie: nove. Ma il regolamento del CIO è preciso e per questo motivo. Le medaglie azzurre pesano meno di altre. fanpage.it

Perché è scoppiato un caso medaglie alle Olimpiadi e perché si sono rotte? La Zecca corre ai ripariAlle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono stati assegnati diciotto titoli nei primi tre giorni di gare, praticamente poco più del 15% di quelli ... oasport.it

