Perché le medaglie di Milano Cortina si rompono? Ecco il motivo

A Milano Cortina, le medaglie consegnate agli atleti si rompono più spesso di quanto si pensasse. Questa settimana si sono verificati diversi casi, con il nastro che si stacca dai medaglioni durante le premiazioni. I funzionari stanno cercando di capire cosa sta causando il problema e se ci siano difetti nella produzione o nel modo in cui vengono maneggiate. Intanto, gli atleti sono rimasti sorpresi e un po’ delusi, perché non si aspettavano di ricevere medaglie fragili. La situazione ha attirato l’attenzione di tutti

A Milano Cortina c'è un trend che nessuno si aspettava: le medaglie si rompono! Come? Il nastro si stacca dai medaglioni. Perché? Ve lo spieghiamo noi! Ma non vi preoccupate: la Zecca dello Strato ha già pensato a un modo per sistemare le cose. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Milano Cortina e le medaglie che si ‘rompono’ alle Olimpiadi: il caso

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina alcune medaglie si sono rotte, e le immagini mostrano chiaramente il problema.

Milano-Cortina 2026, le medaglie olimpiche si rompono: atleti invitati a riconsegnarle, la Zecca di Stato corre ai ripari

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono emersi problemi con le medaglie: alcune si sono rotte subito dopo le premiazioni.

