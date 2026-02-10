Milano-Cortina 2026 le medaglie olimpiche si rompono | atleti invitati a riconsegnarle la Zecca di Stato corre ai ripari

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono emersi problemi con le medaglie: alcune si sono rotte subito dopo le premiazioni. Gli organizzatori hanno chiesto agli atleti di riconsegnarle e hanno già avviato le riparazioni con la Zecca di Stato. La situazione ha sorpreso tutti, creando preoccupazione tra gli atleti e il pubblico.

Un problema tecnico inaspettato sta caratterizzando le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: diverse medaglie olimpiche si sono danneggiate subito dopo le premiazioni, costringendo il comitato organizzatore a intervenire d'urgenza. Il caso è emerso pubblicamente quando alcuni atleti, tra cui campioni di fama internazionale, hanno mostrato le loro medaglie rotte sui social media e durante le interviste. La statunitense Breezy Johnson, oro nella discesa libera a Cortina d'Ampezzo, è stata tra le prime a segnalare l'anomalia. "Non saltate se avete la medaglia. Sono sicura che qualcuno la sistemerà, non è proprio distrutta", aveva dichiarato la campionessa americana dopo aver involontariamente danneggiato la medaglia durante i festeggiamenti.

