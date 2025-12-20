Epstein pubblicati documenti e foto C’è anche Bill Clinton in una vasca

WASHINGTON Fra i documenti di Jeffrey Epstein – il finanziere americano morto suicida in carcere nel 2019 dopo essere stato condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori – pubblicati dal Dipartimento di Giustizia c’è anche una foto di Bill Clinton a torso nudo in una vasca a idromassaggio insieme a una persona con il volto coperto. La notizia è stata data (a tarda sera ora italiana) dai media americani dopo che il Dipartimento di giustizia ha pubblicato sul proprio sito internet centinaia di file tra i quali migliaia di foto. Non è chiaro dove l’immagine che ritrae l’ex presidente democraico sia stata scattata né chi sia la persona accanto a lui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

