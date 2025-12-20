Epstein pubblicati documenti e foto C’è anche Bill Clinton in una vasca
WASHINGTON Fra i documenti di Jeffrey Epstein – il finanziere americano morto suicida in carcere nel 2019 dopo essere stato condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori – pubblicati dal Dipartimento di Giustizia c’è anche una foto di Bill Clinton a torso nudo in una vasca a idromassaggio insieme a una persona con il volto coperto. La notizia è stata data (a tarda sera ora italiana) dai media americani dopo che il Dipartimento di giustizia ha pubblicato sul proprio sito internet centinaia di file tra i quali migliaia di foto. Non è chiaro dove l’immagine che ritrae l’ex presidente democraico sia stata scattata né chi sia la persona accanto a lui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Anche Bill Clinton in vasca con una ragazza nelle foto di Epstein, fiume di file pubblicati dal governo Usa. Ma tantissimi sono oscurati
Leggi anche: Anche la foto di Bill Clinton in vasca con una ragazza tra i file di Epstein, fiume di carte pubblicate dal governo Usa. Ma tantissime sono oscurate
Epstein files, pubblicati “diverse centinaia di migliaia di documenti”; Il Dipartimento di Giustizia USA inizia a pubblicare le carte di Epstein; Il Dipartimento di Giustizia Usa pubblica le carte di Epstein. Trovati i nomi di oltre 1.200 vittime; Pubblicati i file Epstein con oltre 1.200 vittime identificate.
Epstein, pubblicati documenti e foto. C’è anche Bill Clinton in una vasca - 200 le vittime di abusi del finanziere morto suicida ... quotidiano.net
Pubblicati i file su Epstein, nei documenti oltre 1.200 vittime - Migliaia di pagine di documenti, centinaia di foto e video, una lunghissima rubrica telefonica di quasi 100 pagine e soprattutto i nomi, censurati, di 1. ansa.it
Epstein files, pubblicati “diverse centinaia di migliaia di documenti” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Epstein files, attesa per oggi la pubblicazione dei documenti: cosa sappiamo sul caso ... tg24.sky.it
Pubblicati i file di Epstein. Migliaia di foto, c'è anche Clinton in piscina. Trovati i nomi di 1.200 vittime x.com
Foto e veleni sul caso Epstein: pubblicati nuovi scatti, scontro politico tra Democratici e Casa Bianca. La Camera diffonde immagini dall’archivio del defunto finanziere con vip e oggetti controversi. I Dem parlano di trasparenza, i repubblicani denunciano un - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.