Nei documenti relativi al caso Epstein spuntano anche nomi inaspettati. Tra loro, c’è Mira Nair, madre del sindaco di New York Zohran Mamdani. La scoperta ha sorpreso molti, considerando il ruolo di Nair e la sua stretta connessione con la politica locale. Per ora, si sa solo che i documenti del Dipartimento di Giustizia hanno portato alla luce questa new entry, lasciando aperti diversi interrogativi.

Bill Gates, Bill Clinton ma non solo. Nei documenti relativi a Jeffrey Epstein pubblicati dal Dipartimento di Giustizia spunta anche Mira Nair, la madre del sindaco di New York Zohran Mamdani. Secondo quanto emerso in queste ore, la regista viene menzionata in una email dell’addetta alle relazioni con la stampa Peggy Siegal e il perché è riconducibile proprio alla sua attività da cineasta. Nella mail in questione, risalente al 21 ottobre del 2009, la Siegal fa riferimento a una festa a casa di Ghislaine Maxwell per la proiezione di "Amelia", diretto proprio dalla madre di Mamdani e con protagonisti Hilary Swank e Richard Gere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Epstein, nei documenti spunta anche la madre di Mamdani

Approfondimenti su Jeffrey Epstein

