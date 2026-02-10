Perché è scoppiato un caso medaglie alle Olimpiadi e perché si sono rotte? La Zecca corre ai ripari

Durante i primi tre giorni di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sono stati assegnati appena diciotto titoli su un totale previsto molto più alto. La situazione ha suscitato qualche sorpresa e anche qualche polemica, considerando che si tratta di una fetta minima di tutto il programma. I problemi sono emersi anche sulle medaglie, che si sono rotte, portando la Zecca a correre ai ripari per trovare una soluzione.

Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono stati assegnati diciotto titoli nei primi tre giorni di gare, praticamente poco più del 15% di quelli previsti per l’intera edizione dei Giochi. Si è però aperto un caso medaglie, perché in alcuni casi si è rotto in maniera inattesa il gancio che permette di appenderle al collo e gli allori sono caduti a terra, fortunatamente senza spezzarsi. Per il momento sono arrivate cinque denunce, a partire da quelle della nostra Lucia Dalmasso (bronzo nel PGS di snowboard) e della statunitense Breezy Johnson (oro nella discesa libera di sci alpino). Nello specifico si tratterebbe di un comportamento anomalo del sistema di sicurezza antisoffocamento previsto dagli standard internazionali, che in alcuni casi si è sganciato dalla medaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

