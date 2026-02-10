Cerignola si conferma la capitale degli assalti ai portavalori. Ovunque avvengano, i militari della città vengono subito chiamati in causa. Quando un colpo in assetto paramilitare si verifica, forze dell’ordine e polizia locale si mobilitano subito, controllano le zone e ascoltano le testimonianze. La città sembra aver adottato un “modello” che si tramanda di padre in figlio, un vero e proprio sistema usato dai criminali per svaligiare i portavalori.

Tutte le strade portano a Cerignola. Sempre. A ogni colpo. Da Nord a Sud. Quando un portavalori viene svaligiato in assetto paramilitare, carabinieri e poliziotti della città sentono squillare i loro telefoni e devono iniziare a controllare, perquisire, ascoltare. Perché sarà probabilmente in questo paesone al confine tra le province di Foggia e di Barletta-Andria-Trani che l’indagine sul commando troverà la soluzione. Ci sono ormai decine di inchieste che lo raccontano. E dentro le loro pieghe è spesso ricostruita la genesi della specializzazione della criminalità cerignolana: le bande hanno ormai assunto un assetto logistico assimilabile a un “modello aziendale”, spiegarono gli inquirenti dopo un blitz del 2022 che portò in carcere 17 persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché Cerignola è la capitale degli assalti ai portavalori: il testamento del crimine di padre in figlio e il “modello aziendale”

Gli assalti ai portavalori sono episodi ricorrenti che coinvolgono bande organizzate a Cerignola.

A inizio 2026, le rapine ai portavalori sono già salite.

