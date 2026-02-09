Assalti ai portavalori furti in aumento | cosa succede alle banconote macchiate

A inizio 2026, le rapine ai portavalori sono già salite. Tre colpi in poche settimane, tutti con metodi simili e senza particolari esitazioni. La polizia sta indagando, ma il fenomeno sembra in crescita e preoccupa gli agenti e le aziende di sicurezza. Nel frattempo, le banconote macchiate tornano al centro dell’attenzione, come prova di un aumento di furti e attacchi violenti sulle strade italiane.

Il 2026 è iniziato da poco più di un mese e già si sono verificati t re assalti a portavalori sulle strade italiane. Dall’ultimo report di Abi, il trend degli assalti è in crescita, in particolare quelli da “marciapiede”, ovvero durante le fasi di carico e scarico dei soldi. Quelli su strada, però, sono i più spettacolari. Le bande armate, specializzate a livelli che Abi definisce “militari”, usano sempre più spesso esplosivi. L’apertura forzata dei portelloni e il fuoco danneggiano parte dei contanti e in molti casi il bottino non supera l’investimento per il furto tra armi e uomini. È enorme l’impegno per evitare che il denaro, comunque assicurato, possa tornare sul mercato in maniera illegale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Gli assalti ai portavalori sono episodi ricorrenti che coinvolgono bande organizzate a Cerignola.

