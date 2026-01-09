Assalti ai portavalori il ' superenalotto' che ingrassa le gang cerignolane fino a quando non ci scapperà il morto
Gli assalti ai portavalori sono episodi ricorrenti che coinvolgono bande organizzate a Cerignola. Questi gruppi, spesso derivanti da strutture criminali radicate nel territorio, mettono in atto strategie complesse per svaligiare i mezzi di trasporto di ingenti somme di denaro. Le guardie giurate, esposte a rischi elevati, operano in un contesto di alta pericolosità, dove la questione della sicurezza e delle conseguenze si fa sempre più urgente.
Degli assalti ai portavalori, di come avvengono, di nomi e ruoli delle bande, di come sono nate e strutturate, di come agiscono e quanto siano esposti finanche al pericolo di morte le guardie giurate che trasportano ingenti somme di denaro (superiori al milione di euro come nel caso della rapina.
