Il Super Bowl, quest’anno, è stato vinto da Bad Bunny. Il cantante portoricano ha fatto la storia come il primo headliner a condurre l’Halftime Show interamente in spagnolo e ha fatto ballare il Levi’s Stadium di Santa Clara con una grande fiesta latina. Lo show è stato un enorme successo, ma c’è un dettaglio che ha fatto molto discutere: perché per la notte più importante della sua carriera si è affidato a . Zara? I due look di Zara. Esibirsi al Super Bowl è già un successo di per sé, ma nell’attuale clima politico statunitense Bad Bunny è diventato un simbolo di resistenza e di orgoglio latino. 🔗 Leggi su Amica.it

Per lo show più importante della sua carriera fino ad oggi, Bad Bunny ha scelto un marchio di fast fashion: perché?

Durante il Super Bowl 2026, Bad Bunny ha sorpreso tutti scegliendo un look su misura firmato Zara per il suo spettacolo.

Donald Trump critica aspramente lo spettacolo di Bad Bunny durante l’intervallo del Super Bowl.

