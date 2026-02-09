Donald Trump critica aspramente lo spettacolo di Bad Bunny durante l’intervallo del Super Bowl. L’ex presidente dice che lo show è stato il peggiore di sempre e che l’artista, Benito Antonio Martínez Ocasio, non si fa capire quando parla. Trump si è lasciato andare a commenti duri, senza mezzi termini.

Donald Trump dice che non si capisce un’acca quando parla Bad Bunny – al secolo, Benito Antonio Martínez Ocasio – e che, pertanto, lo show durante l’intervallo del Super Bowl di stanotte è stato il peggiore della storia. Che Trump abbia qualche difficoltà nella comprensione di cose anche semplici mi sembra abbastanza chiaro, così come che alla sua età possa non sapere che alcune app avevano messo a disposizione traduttori simultanei per le parti ispanofone dell’esibizione del rapper portoricano. È stata un’occasione persa: se solo Trump avesse capito, magari avrebbe apprezzato. Anzitutto il Benito Antonio si è presentato proclamando il titolo della canzone “Hoy se bebe”, che esprime riguardo al didietro delle signore considerazioni che non dovrebbero dispiacere a un presidente noto per la smania di afferrarle dalle pudenda. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Perché Trump avrebbe dovuto apprezzare lo show di Bad Bunny al Super Bowl

Durante il Super Bowl 2026, Bad Bunny ha portato sul palco uno spettacolo che ha fatto discutere.

Ieri sera al Levi’s Stadium di Santa Clara, Bad Bunny ha portato sul palco uno spettacolo che ha diviso il pubblico.

