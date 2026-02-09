Perché Bad Bunny ha scelto un look custom firmato Zara per il suo Halftime Show al Super Bowl 2026

Durante il Super Bowl 2026, Bad Bunny ha sorpreso tutti scegliendo un look su misura firmato Zara per il suo spettacolo. Un abbigliamento semplice, ma studiato nei dettagli, che ha attirato l’attenzione di fan e addetti ai lavori. Mentre il momento si avvicinava, l’artista portava sul palco uno stile diverso dal solito, lasciando intendere che anche in un evento così grande il look può fare la differenza.

L’ Halftime Show del Super Bowl LIX è già entrato di diritto nei libri di storia del pop, per meriti propri e senza concessioni. Bad Bunny è diventato il primo artista latino a guidare uno spettacolo di metà tempo interamente in spagnolo – fatta eccezione per alcuni ospiti – al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. Ma, soprattutto, ha ridefinito cosa significhi esibirsi nell’evento più seguito della stagione sportiva e culturale degli Stati Uniti. Se la scorsa settimana lo avevamo visto fare la storia ritirando il Grammy per il Miglior Album dell’Anno con DeBÍ TiRAR MáS FOToS – il primo disco completamente in spagnolo a riuscirci – indossando un look di Schiaparelli, questo fine settimana è tornato a dettare legge sul piano musicale, politico ed estetico in un unico spettacolo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Durante il Super Bowl 2026, Bad Bunny ha tenuto uno spettacolo che resterà nella memoria degli appassionati.

Il Super Bowl si è concluso con la vittoria dei Seattle Seahawks sui New England Patriots, 29-13.

Argomenti discussi: Chi è Bad Bunny: la vittoria ai Grammy, il discorso contro l'Ice, la sua Porto Rico e l'album in spagnolo; Perché Bad Bunny ai Grammy 2026 vince e fa la storia (anche grazie a Schiaparelli); Super Bowl 2026, la performance di Bad Bunny all’Halftime Show. VIDEO; Bad Bunny e il discorso più politico dei Grammy 2026: Fuori l’ICE. Non siamo selvaggi, né alieni. Siamo esseri umani, e siamo americani.

