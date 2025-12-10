L’Australia è il primo paese al mondo a vietare i social agli under 16 | Il benessere dei giovani è stato distrutto dal peggio dei social

L'Australia diventa il primo paese al mondo a vietare l'uso dei social media ai minori di 16 anni, a partire dal 10 dicembre 2025. La decisione mira a tutelare il benessere dei giovani, colpito secondo le autorità dai rischi e dagli effetti nocivi degli ambienti digitali. La misura rappresenta un passo significativo nella regolamentazione dei social network a livello internazionale.

A partire dal 10 dicembre 2025, in Australia entra in vigore il divieto dell’uso dei social media per gli utenti sotto i 16 anni: si tratta del primo Paese al mondo ad adottare questa misura. La stretta riguarda dieci piattaforme: Instagram, Facebook, Threads, X, Snapchat, Kick, Twitch, TikTok, Reddit e YouTube. Sarà compito delle aziende che gestiscono i social in questione verificare che la legge venga rispettata: i siti che non si conformano rischiano una multa da 49,5 milioni di dollari australiani, pari a circa 28 milioni di euro. Adolescenti e genitori, invece, non saranno responsabili in caso di violazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it