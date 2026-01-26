Sara Mariani | Viaggiatori? Ci illudiamo di essere più autentici ma seguiamo tutti circuiti stabiliti Per questo ho scelto la casualità dei viaggi in bici

Sara Mariani, giornalista Rai, riflette sulla propria esperienza di viaggio, sottolineando come spesso si segua un percorso prestabilito in cerca di autenticità. Per questo, ella e il marito Michele hanno optato per la bicicletta durante il loro viaggio di nozze, preferendo spostamenti più lenti e consapevoli. Questa scelta rappresenta un modo per ridurre l’impatto e riscoprire il piacere di muoversi lentamente, lontano dai circuiti convenzionali del turismo.

«Non sono un'integralista, non ho detto: da adesso in poi smetto di fare viaggi grandi; è stato il risultato di piccole scelte quotidiane e di consapevolezze acquisite». Nessuna dichiarazione d’intenti o voto solenne davanti a una mappa del mondo, ma una presa di coscienza che l'ha portata a scegliere con attenzione cosa mettere in bocca, a spostarsi il più possibile con i mezzi pubblici o in bici nella città in cui vive, Roma, e a viaggiare lentamente. Una scelta condivisa con Michele Lanzi, suo marito: «È una persona che ama la bici e muoversi lentamente. È come se ci fossimo trovati su questa sensibilità che ha fatto sì che volessimo provare a usarla anche per i viaggi più lunghi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

