La musica di Bad Bunny è sempre stata una sfida culturale. Mentre negli Stati Uniti la finale della NFL riunisce milioni di tifosi, non è solo una partita, ma anche un’occasione per esibirsi sul palco e mandare messaggi politici. La musica e lo sport si incontrano in un grande spettacolo che va oltre il campo.

Negli Stati Uniti la finale della National Football League non è soltanto l’evento sportivo più seguito dell’anno, ma un appuntamento che somiglia a una grande festa, e al tempo stesso una vetrina per esibizioni musicali e messaggi politici. È in questo contesto che, durante l’Halftime Show del Super Bowl, l’artista portoricano Benito Antonio Martínez Ocasio, noto come Bad Bunny, ha trasformato il Levi’s Stadium di Santa Clara in una celebrazione collettiva. Con un outfit ideato da lui e realizzato da Zara, l’esibizione è stata costruita come un omaggio esplicito alla cultura portoricana. La scena era dominata da colori, ritmo e riferimenti diretti all’isola: un matrimonio celebrato in diretta, la flora tropicale come cornice, sedie di plastica bianca — su una delle quali era seduto Ricky Martin — e continui richiami visivi al suo ultimo album Debì Tirar Más Fotos, un omaggio alle origini portoricane e ai ricordi dei suoi luoghi d’infanzia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Per Bad Bunny la musica è sempre stata una battaglia culturale

