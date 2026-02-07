Bad Bunny al Super Bowl e la lotta a Trump e ICE con l’arma più affilata | l’identità culturale

Durante il Super Bowl, Bad Bunny ha fatto parlare di sé non solo per la sua performance, ma anche per le sue parole rivolte a Trump e all’ICE. Dopo aver vinto ai Grammy con “Debí Tirar Más Fotos”, il cantante portoricano ha usato il palco per difendere la sua identità culturale e criticare le politiche di Trump, affermando: “Non siamo selvaggi, non siamo animali”. Un gesto forte che sottolinea come l’arte possa diventare uno strumento di protesta.

L'arrivo di Bad Bunny al SuperBowl, dopo la vittoria di "Debí Tirar Más Fotos" ai Grammy 2026 e l'attacco all'ICE "Non siamo selvaggi, non siamo animali" segna un nuovo capitolo del rapporto tra il cantante portoricano e la politica statunitense, ma soprattutto dello scontro con il presidente Donald Trump.

