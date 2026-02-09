Bad Bunny al Super Bowl è una lezione per Trump e per Meloni | l'egemonia culturale si fa dal basso

Durante il Super Bowl, Bad Bunny ha portato in campo un mix di cultura portoricana che ha colpito molti. Tra musica, balli e scene di vita quotidiana, il cantante ha mostrato un’immagine diversa da quella che spesso si associa alle celebrità. Portato sul palcoscenico, ha portato con sé tradizioni e identità che fanno scalpore anche fuori dai confini di Porto Rico. La sua esibizione, fatta di elementi semplici ma autentici, rappresenta una lezione per chi pensa che il potere si eserciti solo con manifesti e discorsi ufficiali. In un

Porto Rico in spagnolo, ballerine, vecchi al domino, matrimonio in diretta. Tutto quello che Donald Trump odia, servito in mondovisione. Questa si chiama egemonia culturale. E si impone dal basso, mai dall'alto.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Bad Bunny Super Bowl Bad Bunny al Super Bowl e la lotta a Trump e ICE con l'arma più affilata: l'identità culturale L'arrivo di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto parlare ancora di sé, ma questa volta non solo per la musica. Bad Bunny al Super Bowl e la lotta a Trump e ICE con l'arma più affilata: l'identità culturale Durante il Super Bowl, Bad Bunny ha fatto parlare di sé non solo per la sua performance, ma anche per le sue parole rivolte a Trump e all'ICE. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento. Bad Bunny fa la storia al Super Bowl: il messaggio nascosto nel numero 64Bad Bunny è l'artista del momento: si è esibito nel tradizionale intermezzo musicale del Super Bowl, con un look color crema, un omaggio alle sue origini ... fanpage.it Super Bowl, Bad Bunny infiamma l'Halftime Show e Trump attacca: Uno schiaffo agli UsaBad Bunny protagonista del Super Bowl: lo spettacolo, le reazioni e le parole di Donald Trump dopo l'Halftime Show. adnkronos.com Il presidente arrabbiato per Bad Bunny. Lo striscione: «L'unica cosa più forte dell'odio è l'amore» facebook "Lo show del Super Bowl è stato assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre! Un affronto alla grandezza dell'America". È l'attacco di Trump a Bad Bunny su Truth. "Il ballo è disgustoso, soprattutto per i bambini". #ANSA x.com

