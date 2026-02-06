Da marzo l'Inps applicherà il taglio sulla seconda aliquota Irpef sulle pensioni. Chi riceve una pensione avrà quindi una trattenuta più bassa, e ci saranno anche arretrati in arrivo. Inoltre, sono previste nuove maggiorazioni sociali più alte, che arriveranno con i prossimi pagamenti. La modifica riguarda principalmente i pensionati con redditi più alti, che vedranno una riduzione delle tasse già da questo mese.

Pensioni. Da marzo l'Inps applicherà il taglio della seconda aliquota Irpef. E procederà anche con l’incremento strutturale delle maggiorazioni sociali, riconosciute ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni ed agli invalidi civili totali maggiorenni. Entrano dunque nel vivo - come comunicato ufficialmente dall'ente previdenziale - le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. Sempre a marzo, sia per la riduzione Irpef sul secondo scaglione di reddito che per l’incremento mensile della maggiorazione sociale, verranno pagati anche i conguagli a credito relativi agli importi spettanti a gennaio e febbraio 2026. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pensioni, da marzo il taglio dell'Irpef: i nuovi importi. E arrivano anche gli arretrati. Le tabelle degli aumenti

Nel 2026, le pensioni subiranno aumenti netti che variano da 3 a 17 euro, a seconda della categoria.

A marzo, le pensioni più basse riceveranno un aumento di 20 euro, con gli arretrati già inclusi.

