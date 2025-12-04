Peretola anche Poggio farà il ricorso al Tar

Anche il Comune di Poggio a Caiano è contrario all’ampliamento dell’aeroporto di Peretola. Nei Comuni medicei il primo comune, nei giorni scorsi, era stato Carmignano a deliberare l’adesione del ricorso al Tar promossa dai Comuni della Piana, contro il nuovo decreto di Via del Ministero dell’Ambiente. Ora il sindaco di Poggio Riccardo Palandri e gli assessori, attraverso una delibera di giunta, hanno dato anche loro mandato agli uffici competenti di fornire il proprio contributo ai fini di svolgere, anche d’intesa e in coordinamento con altri enti interessati e coinvolti, tra cui Calenzano e Carmignano, un’adeguata istruttoria per a consentire la presentazione di un motivato ricorso al TAR Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

