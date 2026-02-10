' Pe numumento' groove e vibrazioni black per Stessy e Papik

La musica italiana torna a sorprendere con un nuovo singolo. Dal 13 febbraio, Stessy e Papik lanciano

Stile hip hop-urban, in cui la melodia gioca un ruolo decisamente importante e l’uso del dialetto rimanda alla migliore canzone d’autore made in Naples Dal 13 febbraio per Alman Music fuori PE NU MUMENTO, il nuovo singolo di STESSY e PAPIK. Un’onda freschissima nel panorama musicale. Un’esplosione di groove e vibrazioni black, che porta la straordinaria voce soul della giovane artista partenopea verso direzioni inesplorate, tra radici e contemporaneità. Niente Auto-Tune, STESSY canta. Composto e prodotto da Paco Di Maso che ha anche curato gli arrangiamenti insieme a Nerio “Papik” Poggi e Peter Di Gerolamo, il brano è disponibile su tutte piattaforme digitali.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Stessy Papik

