Teatro Arbostella | risate equivoci e colpi di scena con No pe’ sord ma pe’ denare

Tempo di lettura: 2 minuti Cambio di scena al  Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno, dove prosegue senza sosta la  XVIII Stagione Teatrale  ideata dal compianto Gino Esposito e portata avanti con passione da suo figlio  Arturo Esposito  e dalla Presidente  Immacolata Caracciuolo. Da  sabato 15 novembre, per tre weekend consecutivi, sulle tavole del palcoscenico di Viale Verdi ecco un’altra compagnia ormai di casa: la  Teatromania di Gianni Tricarico  di Napoli. La compagnia si cimenterà con l’originale commedia brillante  “No pe’ sord ma pe’ denare”, un testo di  Claudio Insegno  (fratello del celebre Pino) per la regia di  Rino Grillo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

