Teatro Arbostella | risate equivoci e colpi di scena con No pe’ sord ma pe’ denare
Tempo di lettura: 2 minuti Cambio di scena al Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno, dove prosegue senza sosta la XVIII Stagione Teatrale ideata dal compianto Gino Esposito e portata avanti con passione da suo figlio Arturo Esposito e dalla Presidente Immacolata Caracciuolo. Da sabato 15 novembre, per tre weekend consecutivi, sulle tavole del palcoscenico di Viale Verdi ecco un’altra compagnia ormai di casa: la Teatromania di Gianni Tricarico di Napoli. La compagnia si cimenterà con l’originale commedia brillante “No pe’ sord ma pe’ denare”, un testo di Claudio Insegno (fratello del celebre Pino) per la regia di Rino Grillo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
