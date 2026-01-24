Congresso Pd Napoli niente segretario unitario | è sfida Dinacci-Di Nocera Con possibili ricorsi

Al congresso del Pd Napoli si apre una battaglia interna tra Dinacci e Di Nocera per la leadership, senza un segretario unitario. La sfida coinvolge anche altri esponenti, come Amato e Topo, mentre Fiola ha scelto di non candidarsi. Possibili ricorsi e tensioni caratterizzano questa fase congressuale, che evidenzia divisioni e dinamiche interne al partito locale.

Dinacci-Di Nocera si sfideranno per guidare il Pd Napoli. Amato sfida l'area Schlein e Topo. Fiola rinuncia a candidarsi.🔗 Leggi su Fanpage.it Congresso Pd Napoli, lite su Dinacci, c’è l’opzione proroga del segretario AnnunziataAl congresso del Pd a Napoli, si registrano tensioni tra le diverse aree politiche. Pd Frosinone, accordo unitario per il congresso: Migliorelli segretario, Battisti presidenteIl Partito Democratico di Frosinone ha raggiunto un accordo unitario per il prossimo congresso, confermando Migliorelli come segretario e Battisti come presidente. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Congresso Pd Napoli, niente segretario unitario: è sfida Dinacci-Di Nocera. Con possibili ricorsi; Pd, il rebus congresso: Schlein vuole correre ma senza dimettersi; Congresso Pd, nuovo rinvio, ma accordo tra le correnti: c’è la sorpresa Tartaglione; Salerno: il ritorno di De Luca scuote il campo largo Gelo nel Pd, no dei 5S. Congresso Pd Napoli, niente segretario unitario: è sfida Dinacci-Di Nocera. Con possibili ricorsiL'altra candidatura è Nora Di Nocera, esponente Pd di Castellammare di Stabia. È sostenuta da Enza Amato, presidente del Consiglio comunale di Napoli, prima dei non eletti in Regione Campania, ... fanpage.it Il congresso Pd a Napoli rischia di slittare ancora. La rabbia delle donne Dem: Basta nomine di uominiIl congresso napoletano dei Dem potrebbe slittare ancora: non si trova l'accordo per le due partite: la segreteria provinciale e la giunta di Napoli ... fanpage.it Congresso regionale FISMAD Campania - Napoli 30-31 gennaio 2026 Il Congresso FISMAD Campania riunisce AIGO, SIED e SIGE in un grande evento di confronto tra ricerca, pratica clinica ed endoscopia avanzata. Un’occasione unica per affrontare le n - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.