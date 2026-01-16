Congresso Pd Napoli lite su Dinacci c'è l'opzione proroga del segretario Annunziata
Al congresso del Pd a Napoli, si registrano tensioni tra le diverse aree politiche. La disputa riguarda la candidatura di Dinacci e la possibile proroga del segretario Annunziata, mentre le tensioni tra le correnti di Schlein e Topo aumentano. La situazione resta in bilico, con decisioni che potrebbero influenzare il futuro del partito metropolitano.
Pd Napoli spaccato sul congresso metropolitano: in bilico l'accordo su Dinacci, correntone Schlein e area Topo ai ferri corti, prende quota la proroga di Annunziata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Slitta il congresso provinciale del Pd a Napoli. Nell’area Schlein tre possibili nomi per il nuovo segretario
Leggi anche: Pd Napoli, congresso rinviato a fine gennaio. Dinacci favorito per la segreteria. Di Pietro verso la giunta
Congresso regionale Pd: si accelera sui tempi, ma è lite sul segretario - Un’ipotesi per il congresso regionale dem, firmata dal commissario Antonio Misiani, è già sul tavolo. ilmattino.it
Il congresso Pd a Napoli rischia di slittare ancora. La rabbia delle donne Dem: “Basta nomine di uomini” - Il congresso napoletano dei Dem potrebbe slittare ancora: non si trova l'accordo per le due partite: la segreteria provinciale e la giunta di Napoli ... fanpage.it
Pd Napoli, congresso rinviato a fine gennaio. Dinacci favorito per la segreteria. Di Pietro verso la giunta - Dunque il favorito resta Francesco Dinacci , presidente metropolitano del Partito democratico di Napoli e qui coordinatore dell'area di Articolo 1 che fa riferimento a Roberto Speranza. fanpage.it
Il congresso napoletano dei Dem potrebbe slittare ancora: non si trova l’accordo per le due partite: la segreteria provinciale e la giunta di Napoli. facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.