La testata di Hien all’ultimo respiro | l’Atalanta espugna Marassi nel recupero

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

87 minuti con un uomo in più, ma l’ Atalanta vince soltanto all’ultimo respiro al culmine di una partita complicatissima: il blitz in area di Hien piega il Genoa (in dieci dal terzo minuto) al 94? e regala tre punti dal peso specifico enorme ad una Dea che, in campionato, centra la seconda vittoria di fila e torna a sorridere lontano da Bergamo dopo un digiuno di tre mesi esatti: l’ultimo successo esterno in Serie A (0-3 in casa del Torino) risaliva infatti al 21 settembre. Palladino sceglie Maldini sulla trequarti, al fianco di De Ketelaere, a supporto di Scamacca confermato in qualità di riferimento offensivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

