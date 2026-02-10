Incidente in Superstrada a San Marino coinvolta Mercedes legata alla società di Kimi Antonelli

La notte tra sabato e domenica, una Mercedes coinvolta in un incidente lungo la Superstrada di San Marino ha attirato l’attenzione. La vettura, legata alla società di Kimi Antonelli, si è scontrata con altri veicoli, creando confusione tra gli automobilisti e costringendo i soccorritori a intervenire sul posto. Per ora, non sono ancora chiare le cause dello schianto né le eventuali conseguenze per le persone coinvolte.

Ha fatto rumore, e continua a farne, l ’incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo la Superstrada di San Marino. Non solo per la violenza dell’impatto o per la spettacolarità dello schianto contro un muro di contenimento, ma per l’identità dell’auto coinvolta. Un dettaglio che ha rapidamente acceso il dibattito sul Titano. La Mercedes potente in uso alla società di Kimi Antonelli. Il bolide finito decisamente malconcio è infatti una Mercedes potente – a quanto si apprende con una cilindrata di 4000 cc – in uso alla società di Kimi Antonelli, il giovane talento della Formula 1 e astro nascente del team Mercedes, residente a San Marino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente in Superstrada a San Marino, coinvolta Mercedes legata alla società di Kimi Antonelli Approfondimenti su Kimi Antonelli Schianto in Superstrada a San Marino, coinvolta Mercedes legata alla società di Kimi Antonelli La notte tra sabato e domenica si è sfiorata la tragedia sulla Superstrada di San Marino. San Marino. È la serata degli Sport Awards. Kimi Antonelli tra gli ospiti Stasera si tiene al centro congressi Kursaal di San Marino la cerimonia dei San Marino Sport Awards, un evento dedicato al mondo dello sport. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Kimi Antonelli Argomenti discussi: Incidente in FiPiLi, auto ribaltata in superstrada a Empoli; Grave incidente in superstrada: travolto dopo essere sceso dall'auto in panne; Incidente in superstrada a Fano, quattro feriti: i vigili del fuoco li estraggono dalle lamiere, poi la corsa in ospedale; Scende dall’auto, viene travolto . La tragedia dopo l’incidente. Gravissimo un uomo di 47 anni. Schianto in superstrada a San Marino, coinvolta Mercedes legata alla società di Kimi AntonelliIl bolide è uscito di strada dopo una lunga sequenza di urti. Gli occupanti sono rimasti illesi. Accertamenti in corso sulle cause, mentre l’episodio ha fatto discutere accendendo il dibattito sui soc ... msn.com Incidente in superstrada a Fano, cinque feriti: i vigili del fuoco li estraggono dalle lamiere, poi la corsa in ospedaleFANO - I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 8.40 lungo la superstrada SS 73 bis, in direzione Fano, per un incidente stradale che ha ... msn.com San Marino RTV. . OTTOBRE ROSA La donazione di Giorgia Boutique servirà ad ASDOS per acquistare un software IA per la diagnosi precoce. Appello alle donne sammarinesi: "Leggero calo nella partecipazione agli screening". facebook

