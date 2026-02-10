Prima della partenza per il Gran Premio del Bahrain, Kimi Antonelli è stato protagonista di un incidente stradale. Fortunatamente, il giovane pilota Mercedes è uscito illeso. La squadra ha rassicurato che non ci sono danni e che Antonelli si presenterà regolarmente in pista. La sua partecipazione al weekend di gare resta confermata.

In prossimità della partenza per il Bahrain, dove Kimi Antonelli è atteso regolarmente in pista, emergono nuovi elementi su un episodio che lo ha visto protagonista. Secondo una nota ufficiale Mercedes, l’incidente è avvenuto sabato sera nei pressi della sua abitazione a San Marino. L’evento ha coinvolto un solo veicolo, non ha causato feriti e la polizia stradale è intervenuta su richiesta di Antonelli. L’accaduto è avvenuto lungo una superstrada a Serravalle, con un impatto contro il guardrail. Secondo la descrizione ufficiale, la dinamica ha riguardato un solo veicolo, senza coinvolgimento di altri mezzi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Incidente stradale per Antonelli prima del Bahrain: pilota Mercedes illeso

Approfondimenti su Antonelli Bahrain

La notte tra sabato e domenica, una Mercedes coinvolta in un incidente lungo la Superstrada di San Marino ha attirato l’attenzione.

Dopo i test di Barcellona, si pensa già alla gara in Bahrain.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Antonelli Bahrain

Argomenti discussi: Incidente in Superstrada a San Marino, coinvolta Mercedes legata alla società di Kimi Antonelli; Antonelli omaggiato con un bolide veloce come lui: che spettacolo; È la prima di 200: ecco la Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ di Kimi Antonelli | Quattroruote.it; Il PD di Busto incalza la Giunta Antonelli: Troppi rinvii su ospedale unico e viabilità.

Schianto in Superstrada a San Marino, coinvolta Mercedes legata alla società di Kimi AntonelliIl bolide è uscito di strada dopo una lunga sequenza di urti. Gli occupanti sono rimasti illesi. Accertamenti in corso sulle cause, mentre l’episodio ha fatto discutere accendendo il dibattito sui soc ... msn.com

PADULA: FRANCO NACCI È LA VITTIMA DELL'INCIDENTE MORTALE AVVENUTO SULLA A2, ERA RESIDENTE A LAGONEGRO Francesco Nacci, 87 anni, residente a Lagonegro (PZ) è la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella matti facebook