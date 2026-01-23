Passaporti alle Poste Abilitati 153 uffici nella provincia di Pavia

Sono 153 gli uffici postali nella provincia di Pavia abilitati al rilascio e rinnovo del passaporto. Questo servizio, inserito nel progetto Polis di Poste Italiane, mira a semplificare e digitalizzare le procedure per i cittadini residenti in comuni con meno di 15.000 abitanti. Presso questi uffici è possibile usufruire delle pratiche relative ai passaporti in modo comodo e efficiente.

Negli uffici postali per richiedere e rinnovare il passaporto. Il servizio, previsto nel progetto Polis di Poste Italiane che mira a modernizzare e digitalizzare gli uffici postali nei comuni con meno di 15mila abitanti, in provincia di Pavia è offerto in 153 uffici. Ieri l’iniziativa è stata illustrata a Garlasco, alla presenza del sindaco Simone Molinari e della dirigente della divisione passaporti della questura di Pavia, Maria Elena Testoni. Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto è un’operazione semplice. Basterà consegnare all’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, due foto, una marca da bollo da 73,50 euro e la ricevuta del pagamento di 42,70 euro effettuato a nome di chi richiede il passaporto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Passaporti alle Poste. Abilitati 153 uffici nella provincia di Pavia Leggi anche: Poste Italiane: negli uffici postali abilitati di Frosinone e provincia è possibile prenotare l’appuntamento per il ritiro della carta “dedicata a te” Leggi anche: Poste italiane estende il servizio passaporti ad altri 375 uffici Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Poste, al via il servizio di rilascio e rinnovo del passaporto; Rilascio e rinnovo passaporti: si può fare negli uffici Postali Polis; Passaporti alle Poste. Abilitati 153 uffici nella provincia di Pavia; Passaporto in posta: il servizio sbarca in 228 uffici della provincia di Cuneo. Polis di Poste Italiane: 94 uffici postali nella Marca abilitati alle richieste di passaporti elettroniciIl Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. ilnuovoterraglio.it Rivoluzione passaporti: niente Questura, basta andare alle PosteParte nella ex provincia di Udine il nuovo servizio che consente di richiedere o rinnovare il passaporto direttamente negli uffici postali dei comuni sotto i 15mila abitanti. Coinvolti 131 centri: il ... udinetoday.it Poste, servizio passaporti attivo in 131 comuni del territorio - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.