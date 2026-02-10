Passante | L' allargamento non si fa ma Città30 va avanti
Bologna continua con il progetto Città30 nonostante il parere contrario di alcuni passanti. Mentre si riducono le auto e diminuiscono incidenti ed emissioni, il dibattito sull’allargamento delle strade resta acceso. I residenti segnalano che la città è ancora inquinata e che si muore a causa dello smog, ma l’amministrazione insiste: “Abbiamo invertito una tendenza”. La sfida tra esigenze di sicurezza e questioni ambientali resta aperta.
Meno auto, incidenti ed emissioni: “Bologna è ancora inquinata e ancora di inquinamento si muore. Però abbiamo invertito una tendenza”. Lo ha detto il sindaco Matteo Lepore durante l'assemblea promossa da associazioni e comitati pro Città 30 dopo lo stop del Tar che si è tenuta all'ExDynamo, come.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Approfondimenti su Città30 Allargamento
Enrica Bonaccorti: «Ho ripreso la chemio, il tumore non si è ridotto. Ci sono giorni in cui va bene e giorni in cui va molto male, ma devo andare avanti così»
Enrica Bonaccorti ha aggiornato sulla sua condizione di salute, riferendo di aver ripreso la chemio per il tumore al pancreas diagnosticato nell'estate del 2025.
Sos frana, Statale riaperta a Pesaro. «Ma così non si va avanti, ci vuole la complanare»
La Statale 16 a Pesaro è stata riaperta in serata dopo l’intervento dei tecnici Anas.
Ultime notizie su Città30 Allargamento
Passante di Bologna, la partita sul nuovo progetto è «rimandata» a settembre: «I dubbi non sono stati sciolti»Si tornerà a giocare a settembre, dopo una pausa agostana che si spera avvicini i contendenti seduti al tavolo, la partita per «riscrivere» il progetto del Passante autostradale di Bologna. A un mese ... corrieredibologna.corriere.it
Passante, attacco di Fratelli d’Italia: La sinistra ha perso 30 anniBologna, 5 luglio 2025 – Le compensazioni ‘green’ non sono mai esistite. Anzi, sono sempre state una ‘fanfaronata’ inventata dal sindaco Matteo Lepore per far digerire il Passante agli elettori ... ilrestodelcarlino.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.