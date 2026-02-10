Questa mattina gli studenti della 2B della scuola Boiardo hanno preso parte alla prima uscita ufficiale del campionato di giornalismo. Con entusiasmo, sono passati il testimone della fiamma olimpica, raccontando le emozioni di chi ha vissuto quel momento. La professoressa Isabella Dallapiccola li ha accompagnati lungo tutto il percorso, osservando con orgoglio il loro primo passo nel mondo del giornalismo.

Si parte, prima uscita del campionato di giornalismo con gli articoli della 2B della scuola Boiardo. Al loro fianco la professoressa Isabella Dallapiccola. Buona lettura. Durante il passaggio della Fiamma Olimpica a Ferrara, la città si è trasformata in un grande palcoscenico di emozioni, impegno e partecipazione. Dietro a un evento così simbolico non ci sono solo atleti e personaggi noti, ma anche tante persone che hanno lavorato con passione per renderlo possibile. Attraverso queste interviste, raccolte tra i tedofori e chi ha operato dietro le quinte, emerge il valore umano e simbolico della Fiamma Olimpica: un messaggio di pace, unione e orgoglio per tutta la comunità ferrarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Passa la fiamma olimpica : "Noi tedofori. Che emozione"

Gregorio Leopardi ha preso parte oggi alla cerimonia di accensione della fiamma olimpica a Milano.

Luca Zaia - La fiamma olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 . (18.01.26)

