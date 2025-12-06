I tedofori viterbesi che portano la fiamma olimpica | Brividi felicità ed enorme emozione

Viterbotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fiamma olimpica è pronta a illuminare la Tuscia. Quella del 7 dicembre è la data scelta per il passaggio a Viterbo, Montefiascone e Tarquinia di un oggetto che è più di un semplice simbolo. Un appuntamento con la “A” maiuscola a poche settimane dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

tedofori viterbesi portano fiammaLa Fiamma olimpica passa in città. Fra i tedofori anche un pratese doc: "Per me è un grandissimo onore" - La Fiamma delle Olimpiadi Invernali "Milano Cortina 2026", arrivata lo scorso 6 dicembre in Italia, lungo il suo viaggio transiterà, oltre che da Prato, venerdì 12, da Firenze, il giorno prima giovedì ... Si legge su msn.com

Milano-Cortina, Coca-Cola accende l'Italia sport con i tedofori del viaggio della fiamma olimpica - Cola ha scelto alcuni tra i più amati e rappresentativi sportivi italiani come Tedofori Olimpici del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026: Simone Barlaam, Myriam Sylla, René De ... Segnala adnkronos.com

Milano-Cortina, Coca Cola annuncia tedofori che parteciperanno al 'Viaggio della Fiamma olimpica' - Cola, presenting partner del Viaggio della Fiamma Olimpica dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, annuncia alcuni dei tedofori che prenderanno parte al Viaggio della Fiamma ... Da adnkronos.com

Milano Cortina 2026, chi sono i tedofori che porteranno la fiamma olimpica - Il 26 novembre, da Olimpia, partirà il grande viaggio della fiaccola, che raggiungerà San Siro il 6 febbraio 2026. Riporta lettera43.it

La Fiamma Olimpica fa tappa a Montepulciano. Passaggio di nove tedofori - L’affascinante viaggio della Fiamma Olimpica farà visita anche a Montepulciano, la perla del Cinquecento. Riporta lanazione.it

Tedofori Milano-Cortina 2026, i primi nomi: Achille Lauro, Flavia Pennetta e Francesco Bagnaia - A due mesi esatti dall’accensione della Fiamma Olimpica, Fondazione Milano Cortina 2026 annuncia oggi i primi sei tedofori dei Giochi 2026. Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Tedofori Viterbesi Portano Fiamma