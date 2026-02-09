Gregorio Leopardi tra i tedofori | Che emozione la fiamma olimpica

Gregorio Leopardi ha preso parte oggi alla cerimonia di accensione della fiamma olimpica a Milano. Tra gli applausi, ha portato con orgoglio la torcia, un momento che ha emozionato tutti i presenti. La contessa Olimpia Leopardi ha commentato:

"Che emozione deve essere portare tra le mani la fiamma olimpica. Bravo Gregorio!" Con queste parole, la contessa Olimpia Leopardi ha commentato uno dei momenti simbolo della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Tra i protagonisti del passaggio della torcia Gregorio Rufini Leopardi, il più giovane esponente della famiglia discendente dal poeta, scelto come tedoforo nel tratto conclusivo del viaggio della fiamma fino a Milano. Le immagini condivise dalla madre hanno raccontato l'emozione di una giornata destinata a restare nella memoria della famiglia Leopardi e, idealmente, della città di Recanati.

