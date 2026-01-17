Delfino Verde da record | nel 2025 oltre 180mila passeggeri sulla Trieste - Muggia

Nel 2025, il servizio marittimo tra Trieste e Muggia ha registrato un incremento significativo, con 183.361 passeggeri trasportati. Rispetto all’anno precedente, l’aumento è stato del 18 per cento, confermando l’importanza di questa linea per i pendolari e i visitatori. Un dato che sottolinea il ruolo fondamentale del Delfino Verde nel collegamento tra le due località, offrendo un servizio affidabile e apprezzato nel tempo.

I mesi di maggiore utilizzo sono stati quelli di luglio con 22.291 passeggeri (incremento del 31 per cento rispetto all'anno precedente) e di agosto con 24.644 (+23 per cento). Gli aumenti più alti in termini di percentuale si sono avuti nei mesi di settembre e dicembre, rispettivamente con 20.577 e 8.392 passeggeri: in entrambi i casi +43 per cento sul 2024. Ci sono stati anche dei picchi: 2.400 passeggeri nel weekend del Carnevale, 5mila per il ponte del Primo maggio, 7mila nella settimana di Ferragosto, 5.500 nel fine settimana della Barcolana. Sono state 9 mila le biciclette trasportate nell'anno.

