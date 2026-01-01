Reggia da record | oltre 1 milione di visitatori nel 2025 Presto la riapertura della Peschiera

La Reggia si conferma tra le mete più visitate del 2025, con oltre un milione di ingressi. Sono in corso interventi di restauro e nuove esposizioni, grazie a circa 25 milioni di euro provenienti dal PNRR. La prossima riapertura della Peschiera rappresenta un ulteriore passo verso il rilancio del patrimonio culturale, con prospettive positive per il 2026.

